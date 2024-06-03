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Летние Олимпийские игры

Анри высказался об отказах клубов отпускать игроков на Олимпиаду

03 Июня 2024 • 13:50 Комментировать

На футбольном турнире домашней Олимпиады за сборную Франции не сыграют звёзды. Так, например, в заявку не попали Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Тренер французской команды Тьерри Анри высказался об отказах клубов.

«Обсуждений не было. Ты спрашиваешь и уходишь, если тебе говорят «нет». Я не получал столько отказов со времён колледжа! Но меня это не удивляет – клубы имеют на это право», - слова Анри приводит RMC Sport.

Отметим, что на футбольный турнир Олимпийских игр каждая команда может заявить трёх игроков вне возрастного лимита. Все остальные игроки должны быть рождены не раньше 2001 года.

Ранее Анри говорил о ситуации с Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиада Молодёжная Сборная Франции Тьерри Анри Олимпиада-2024 ещё теги
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