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Летние Олимпийские игры

Мбаппе и Олимпиада: надежда есть

31 Мая 2024 • 18:42 Комментировать

В начале новой недели будет объявлен состав олимпийской сборной Франции. Как сообщает RMC Sport, в состав не попадут Антуан Гризманн, Уоррен Заир-Эмери и Брэдли Баркола. Что касается звёздного форварда Килиана Мбаппе, то надежда на его выступление на футбольном турнире Олимпиады ещё есть.

Стоит сказать, что выступления Мбаппе на футбольном турнире домашней Олимпиады активно добивается президент Франции Килиан Мбаппе.

Напомним, что недавно 25-летний Мбаппе объявил о решении уйти из «ПСЖ» по завершению сезона. Ожидается, что в скором времени Килиан станет футболистом «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери Брэдли Баркола ещё теги
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