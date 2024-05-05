​Представлен мяч для Олимпиады-2024

Летом в Париже пройдут Олимпийские игры, футбольный турнир является важной составляющей этого мажорного спортивного мероприятия. И сейчас компания Adidas представила мяч, которым будут играть на предстоящем турнире.

Называется мяч ile-De-Foot 24 Pro, а его дизайн явно несёт отпечаток цветов французского флага. Он выполнен по бесшовной технологии и получил сертификат качества FIFA Quality Pro. В презентации мяча особо подчёркивается, что он на 50% изготовлен из био-материалов - то есть, максимально экологичен.

Напомним, что футбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 24 июля в мужской категории и днём позже в женской, а продлится до 9, и, соответственно, 10 августа.