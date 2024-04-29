Сборная Узбекистана пробилась на Олимпийские игры

Завершился полуфинальный матч молодёжного Кубка Азии по футболу. Сборные Индонезии и Узбекистана оспаривали не только право сыграть непосредственно за престижный трофей, но также и путёвку на Олимпийские игры во Францию.

В упорной борьбе узбекистанские футболисты одержали победу со счетом 2:0. На 69-й минуте с передачи Мухаммадкодира Хамралиева отличился Хусаин Норчаев. На 84-й минуте номинальные хозяева остались вдесятером и тут же получили автогол.

В финале сборная Узбекистана сыграет против Японии или Ирака.

Отметим, что путёвки на Олимпиаду получают финалисты и команда, занявшая третье место.