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Летние Олимпийские игры

​ФИФА анонсировала жеребьёвку футбольного турнира Олимпиады

23 Февраля 2024 • 19:38 Комментировать

На официальном сайте ФИФА была размещена информация о предстоящей жеребьёвке футбольного турнира Олимпиады. Жеребьёвка пройдёт в среду, 20 марта, в Париже.

Если говорить о мужском футбольном турнире, то путёвки на Олимпиаду себе уже обеспечили команды Франции, США, Доминиканской республики, Испании, Израиля, Украины, Марокко, Египта, Мали, Новой Зеландии, Парагвая и Аргентины. Ещё четыре билета будут разыграны позже.

На мужском футбольном турнире Олимпийских игр – 2024 выступят 16 команд, а на женском – 12.

Ранее в прессе писали о том, что на домашней Олимпиаде хочет выступить Килиан Мбаппе. Каждая команда может заявить на турнир трёх игроков старше 23 лет.

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