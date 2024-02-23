​ФИФА анонсировала жеребьёвку футбольного турнира Олимпиады

На официальном сайте ФИФА была размещена информация о предстоящей жеребьёвке футбольного турнира Олимпиады. Жеребьёвка пройдёт в среду, 20 марта, в Париже.

Если говорить о мужском футбольном турнире, то путёвки на Олимпиаду себе уже обеспечили команды Франции, США, Доминиканской республики, Испании, Израиля, Украины, Марокко, Египта, Мали, Новой Зеландии, Парагвая и Аргентины. Ещё четыре билета будут разыграны позже.

На мужском футбольном турнире Олимпийских игр – 2024 выступят 16 команд, а на женском – 12.

Ранее в прессе писали о том, что на домашней Олимпиаде хочет выступить Килиан Мбаппе. Каждая команда может заявить на турнир трёх игроков старше 23 лет.