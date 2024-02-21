Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт этим летом в Париже. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 25-летний форвард намерен сыграть за сборную Франции (до 23 лет) на домашних Олимпийских играх. Напомним, что каждая национальная команда имеет право заявить на турнир трех футболистов старше 23 лет.

Стоит сказать, что с 14 июня по 14 июля в Германии пройдет чемпионат Европы, а Олимпиада стартует уже 26 июля и продлится до 11 августа. Таким образом, Мбаппе рискует остаться без полноценного отпуска предстоящим летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, забил 32 гола и сделал семь ассистов.