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Летние Олимпийские игры

​Вратарь Мартинес намекнул на желание представить Аргентину на Олимпиаде

14 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать

Несколько дней назад Аргентина завоевала право выступить на футбольном турнире Олимпиады-2024. На Играх в Париже команды должны быть составлены из игроков, родившихся не раньше 1 января 2001 года. При этом каждая сборная может внести в заявку трёх футболистов без возрастного лимита.

Голкипер Эмилиано Мартинес намекнул на желание выступить за Аргентину на Олимпийских играх в Париже.

«Если мне чего-то не хватает в сборной Аргентины, так это победы на Олимпийских играх», - сказал Мартинес DSports.

Напомним, что Эмилиано Мартинес со сборной Аргентины выигрывал Кубок Америки (2021) и чемпионат мира (2022).

​Месси предлагают выступить на Олимпиаде в Париже

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Олимпиада Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Олимпиада-2024 ещё теги
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