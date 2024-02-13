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Летние Олимпийские игры

Альмада готов отдать Месси «десятку» в Париже

13 Февраля 2024 • 18:55 Комментировать

Полузащитник Тьяго Альмада готов отдать Лионелю Месси не только капитанскую повязку, но и 10-й номер в олимпийской сборной Аргентины. Ранее футболист уже говорил, что хотел бы видеть звёздного Лео в команде на Олимпиаде в Париже. На днях аргентинцы завоевали билет на футбольный турнир предстоящих Игр.

- Вы бы отказались от десятого номера, если бы в команде оказался Месси?

- Очевидно, я отдал бы «десятку» Месси. А как бы я мог сказать «нет»?

- Обсуждалось ли возможное выступление Месси на Олимпиаде в команде?

- Нет, мы не обсуждали. И Маскерано [тренер – прим.] нам ничего не говорил, - сказал Альмада TyC Sports.

На футбольном турнире Олимпиады выступят команды, состоящие из игроков, родившихся не раньше 2001 года. При этом каждая сборная может внести в заявку трёх футболистов без возрастного лимита.

​Месси предлагают выступить на Олимпиаде в Париже

Тренер ответил на вопрос о возможном выступлении Месси на Олимпиаде

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиада Лионель Месси Сборная Аргентины Тьяго Альмада Олимпиада-2024 ещё теги
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