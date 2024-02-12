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Летние Олимпийские игры

Деменко высказался о непопадании Бразилии на Олимпийские игры - 2024

12 Февраля 2024 • 23:15 Комментировать

Бывший футболист сборной России Максим Деменко поделился своим мнением о невыходе сборной Бразилии на Олимпийские игры - 2024.

- Важную роль сыграл и тот фактор, что пройти в олимпийский турнир бразильцами не дала сборная Аргентины. Ведь это особенно принципиальное противостояние команд и болельщиков. Поэтому такой результат особенно обидный. Да и в любом случае, каждый футболист хочет сыграть на Олимпийских играх, - цитирует Деменко Vprognoze.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Аргентине со счетом 0:1 и впервые за 20 лет не отобралась на Олимпийские игры, которые пройдут летом этого года во Франции. Сборная Бразилии выиграла Олимпиаду в 2016 году, обыграв команду Германии в серии послематчевых пенальти. Также бразильцы победили в 2021 году. Тогда «жёлто-зеленые» в финале обыграли Испанию со счетом 2:1. Победный гол в том матче забил на тот момент полузащитник «Зенита» Малком.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Максим Деменко
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