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Летние Олимпийские игры

Мбаппе высказался о возможном участии в Олимпийских играх

17 Января 2024 • 13:27 Комментировать

Звезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем возможном участии в Олимпийских играх, которые пройдут летом.

«Для любого спортсмена Олимпиада занимает особое место. Я уже хотел поехать в Токио, ведь хочу выиграть все и списать свое имя в историю сборной Франции», - передает слова 25-летнего футболиста GQ.

Напомним, что Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже.

В составе национальной команды Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира – 2018. Кроме того, вместе с «трёхцветными» нападающий стал триумфатором Лиги наций УЕФА в 2021 году.

Мбаппе загадочно ответил, где продолжит карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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