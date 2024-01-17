Мбаппе высказался о возможном участии в Олимпийских играх

Звезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем возможном участии в Олимпийских играх, которые пройдут летом.

«Для любого спортсмена Олимпиада занимает особое место. Я уже хотел поехать в Токио, ведь хочу выиграть все и списать свое имя в историю сборной Франции», - передает слова 25-летнего футболиста GQ.

Напомним, что Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже.

В составе национальной команды Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира – 2018. Кроме того, вместе с «трёхцветными» нападающий стал триумфатором Лиги наций УЕФА в 2021 году.

Мбаппе загадочно ответил, где продолжит карьеру