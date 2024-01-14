Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Летние Олимпийские игры

Дешам оценил шансы Мбаппе сыграть на Олимпиаде

14 Января 2024 • 14:18 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о шансах звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе принять участие в летней Олимпиаде.

«Многие футболисты хотят выступить и на Олимпийских играх, и на чемпионате Европы. Но для некоторых это будет невозможно», - передает слова специалиста Telefoot.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля в Германии. Олимпиада стартует 26 июля.

На групповой стадии Евро-2024 сборной Франции будут противостоять национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник определится через стыковые поединки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала»
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
14:18 · Олимпийские игры
Дешам оценил шансы Мбаппе сыграть на Олимпиаде
11:09 · Олимпийские игры
Эндрик может пропустить Олимпиаду
22 Декабря
19:26 · Олимпийские игры
Булыкин: Каждому спортсмену стоит поехать на Олимпиаду
17 Ноября
21:23 · Франция. Лига 1
​Мбаппе дал комментарий насчёт возможного выступления на Олимпиаде
13 Октября
19:05 · Олимпийские игры
Что такое флаг-футбол
12 Октября
16:53 · Россия. Премьер-лига
​МОК отстранил Олимпийский комитет России 1
09 Сентября
16:49 · Олимпийские игры
​Молодёжной сборной Бразилии из-за землетрясения пришлось эвакуироваться из номеров отеля
29 Августа
16:26 · Франция. Лига 1
​У Анри спросили о возможном выступлении Мбаппе на Олимпиаде
10 Июля
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду
15 Февраля
17:44 · Олимпийские игры
​Черданцев: «Фигурное катание смотреть невозможно»
06 Февраля
15:33 · Олимпийские игры
​Игроки сборной России по футболу обратились к олимпийцам
29 Января
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Джикия обратился к российским олимпийцам
08 Августа
20:04 · Чемпионат Европы 2020
Манчини – о достижениях Италии на Евро и Олимпиаде: «Это прекрасное лето!»
07 Августа
21:48 · Олимпийские игры
Вальехо: «Футбол не вернул нам того, что должен был» 1
21:01 · Олимпийские игры
​Ришарлисон – президенту ФИФА: «В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?» 4
Все новости
Рекомендуем