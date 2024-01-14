Дешам оценил шансы Мбаппе сыграть на Олимпиаде

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о шансах звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе принять участие в летней Олимпиаде.

«Многие футболисты хотят выступить и на Олимпийских играх, и на чемпионате Европы. Но для некоторых это будет невозможно», - передает слова специалиста Telefoot.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля в Германии. Олимпиада стартует 26 июля.

На групповой стадии Евро-2024 сборной Франции будут противостоять национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник определится через стыковые поединки.