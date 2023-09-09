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​Молодёжной сборной Бразилии из-за землетрясения пришлось эвакуироваться из номеров отеля

09 Сентября 2023 • 16:49 Комментировать

В Марокко произошло разрушительное землетрясение. Известно о более чем 800 погибших и большом числе пострадавших. Молодёжная сборная Бразилии в возрастной категории до 23 лет как раз находилась в Марокко, куда она приехала играть против сверстников, готовящихся к участию на Олимпиаде-2024. Бразильская команда базируется в городе Фес. Он находится достаточно далеко от эпицентра землетрясения, тем не менее, толчки ощущались даже там.

Бразильская конфедерация футбола сообщила, что из-за толчков футболистам в целях безопасности пришлось эвакуироваться из номеров отеля. Команда расположилась около бассейна отеля, где провела час. Затем игрокам разрешили вернуться в комнаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Бразилии
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