​Черданцев: «Фигурное катание смотреть невозможно»

В разгар Олимпийских игр к соревнованиям фигуристов приковано особое внимание. Однако футбольный комментатор Георгий Черданцев не понимает, как можно смотреть за этим видом спорта. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

«Фигурное катание совершенно невозможно смотреть. Вообще ничего не понять, если не специалист», - высказался Черданцев по поводу выступлений фигуристок на льду.

«Зелёный квадрат, жёлтый. Почему? Тысячные (тысячные!) балла, то снимают, то начисляют. За что?» - задаёт вопросы комментатор.

По словам Черданцева, такая неразбериха в фигурном катании показывает, почему футбол является самым популярным видом спорта. Комментатор отмечает, что футбол является наиболее понятным.