​Игроки сборной России по футболу обратились к олимпийцам

Пресс-служба сборной России опубликовала в социальных сетях видео. На нём представители мужской и женской национальных команд, в том числе тренер Валерий Карпин, обращаются к российским олимпийцам и желают им удачи на Играх в Пекине.

Стоит напомнить, что Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российские атлеты на текущую минуту завоевали одну золотую медаль – в лыжных гонках.

Добавим, что мужская футбольная сборная ближайший свой матч проведёт 24 марта. На «ВТБ Арене» команда Валерия Карпина сыграет против Польши.

Медальный зачёт и все новости Олимпиады в Пекине