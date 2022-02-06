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Летние Олимпийские игры

​Игроки сборной России по футболу обратились к олимпийцам

06 Февраля 2022 • 15:33 Комментировать

Пресс-служба сборной России опубликовала в социальных сетях видео. На нём представители мужской и женской национальных команд, в том числе тренер Валерий Карпин, обращаются к российским олимпийцам и желают им удачи на Играх в Пекине. 

 

Стоит напомнить, что Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российские атлеты на текущую минуту завоевали одну золотую медаль – в лыжных гонках.

Добавим, что мужская футбольная сборная ближайший свой матч проведёт 24 марта. На «ВТБ Арене» команда Валерия Карпина сыграет против Польши.

Медальный зачёт и все новости Олимпиады в Пекине

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