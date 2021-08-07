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Олимпийские игры

​Ришарлисон – президенту ФИФА: «В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?»

07 Августа 2021 • 21:01 Комментировать (3)
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В субботу сборная Бразилии выиграла мужской футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио. После триумфа золотые медали бразильским футболистам вручал Джанни Инфантино, являющийся президентом ФИФА. Форвард сборной Бразилии Ришарлисон определённо находился в хорошем настроении и решил пошутить. 

«В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый»? – сказал Ришарлисон в адрес Инфантино после получения золотой медали.

Напомним, что в ноябре-декабре следующего года в Катаре пройдёт чемпионат мира. Турнир сдвинут на конец календарного года из-за особенностей климата в принимающей стране. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Джанни Инфантино Ришарлисон
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Kickface
07 Августа 2021 в 22:05
Отличная шутка! Бразилия и выиграть ЧМ??? Хахаха
Misha_diablo_football
07 Августа 2021 в 22:01
отличился своей тупостью, наверное он имел в виду свою прическу и не забитый пенальти)). А если брать объективно на данный момент на Кубок Мира Бразильцы далеко не фавориты...
ARTUR
07 Августа 2021 в 21:23
какой интелект такие и шутки.... зазвкездил уже , а по сути посредственность , даже среди всех середнячков что приехали на этот турнир .
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окончен после доп. времени Бразилия (до 23 лет) 2:1 Испания (до 23 лет)
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