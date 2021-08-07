​Ришарлисон – президенту ФИФА: «В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?»

В субботу сборная Бразилии выиграла мужской футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио. После триумфа золотые медали бразильским футболистам вручал Джанни Инфантино, являющийся президентом ФИФА. Форвард сборной Бразилии Ришарлисон определённо находился в хорошем настроении и решил пошутить.

«В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый»? – сказал Ришарлисон в адрес Инфантино после получения золотой медали.

Напомним, что в ноябре-декабре следующего года в Катаре пройдёт чемпионат мира. Турнир сдвинут на конец календарного года из-за особенностей климата в принимающей стране.