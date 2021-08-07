Дани Алвес укрепил статус самого титулованного футболиста в истории

38-летний защитник Дани Алвес укрепил статус наиболее титулованного игрока в истории футбола. Теперь Алвес может похвастаться 43 завоёванными титулами, сообщает ESPN. Последний титул защитник завоевал на Олимпиаде в Токио. Там, напомним, в финальном матче за золото футбольного турнира бразильцы обыграли Испанию с результатом 2:1. Автором победного гола стал Малком, который представляет питерский «Зенит».

На клубном уровне Дани Алвес выступает за бразильский «Сан-Паулу». Действующий контракт опытного футболиста рассчитан до конца декабря 2022 года.