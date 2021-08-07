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Олимпийские игры

Дани Алвес укрепил статус самого титулованного футболиста в истории

07 Августа 2021 • 17:46 Комментировать (1)
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38-летний защитник Дани Алвес укрепил статус наиболее титулованного игрока в истории футбола. Теперь Алвес может похвастаться 43 завоёванными титулами, сообщает ESPN. Последний титул защитник завоевал на Олимпиаде в Токио. Там, напомним, в финальном матче за золото футбольного турнира бразильцы обыграли Испанию с результатом 2:1. Автором победного гола стал Малком, который представляет питерский «Зенит».

На клубном уровне Дани Алвес выступает за бразильский «Сан-Паулу». Действующий контракт опытного футболиста рассчитан до конца декабря 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Дани Алвес Сан-Паулу
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Комментарии (1)
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Odessa83234
07 Августа 2021 в 19:58
Дани Алвес укрепил статус самого татуированного футболиста в истории...
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окончен после доп. времени Бразилия (до 23 лет) 2:1 Испания (до 23 лет)
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