Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Олимпийские игры

Дани Алвес: «Частичка моего сердца осталась в Испании»

05 Августа 2021 • 19:41 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник олимпийской сборной Бразилии Дани Алвес поделился ожиданиями от финала Олимпиады, в котором его команда сыграет против сборной Испании.

«Я очень хорошо знаю сборную Испании, что даёт мне определённое преимущество. Приятно сыграть в финале против этой команды. Я очень люблю эту страну, она мне многое дала, и частичка моего сердца навсегда останется там. Это будет особенный день для всех нас. Мы должны наслаждаться этим моментом, так как возможность сыграть в финале Олимпиады выпадает очень редко», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что Дани Алвес выступал в Ла Лиге за «Севилью» и «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Дани Алвес Олимпийские игры
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.08  12:00 Мексика (до 23 лет) ... Япония (до 23 лет)
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
19:41 · Олимпийские игры
Дани Алвес: «Частичка моего сердца осталась в Испании»
13:14 · Олимпийские игры
Женская сборная США стала бронзовым призёром Олимпийских игр
04 Августа
17:25 · Олимпийские игры
Педри: «Мечтаю о золоте, но предпочитаю наслаждаться моментом»
03 Августа
18:46 · Олимпийские игры
​Пустовойтова назначена на финал женского турнира Олимпиады
16:38 · Олимпийские игры
​Асенсио вывел сборную Испании в финал Олимпийских игр
13:43 · Олимпийские игры
Сборная Бразилии победила Мексику в серии пенальти и стала финалистом Олимпийских игр 3
13:40 · Олимпийские игры
Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) - 0:1 (завершён)
10:59 · Олимпийские игры
Мексика (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) - 0:0, 1:4 пен. (закончен)
31 Июля
14:57 · Олимпийские игры
Сборная Бразилии прошла Египет по пути в полуфинал
13:39 · Олимпийские игры
Сборная Испании не без везения прошла в полуфинал Олимпиады
12:45 · Олимпийские игры
Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) - 1:0 (закончен)
10:53 · Олимпийские игры
Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - 5:2 (закончен)
30 Июля
16:55 · Олимпийские игры
Карпин поздравил российскую спортсменку, ставшую олимпийской чемпионкой
29 Июля
18:28 · Олимпийские игры
Адриано поддержал американскую гимнастку, покинувшую Олимпийские игры
14:17 · Олимпийские игры
Шварц рассказал, как радуется успехам российских спортсменов на Олимпийских играх
Все новости
Рекомендуем
 