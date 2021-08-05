Дани Алвес: «Частичка моего сердца осталась в Испании»

Защитник олимпийской сборной Бразилии Дани Алвес поделился ожиданиями от финала Олимпиады, в котором его команда сыграет против сборной Испании.

«Я очень хорошо знаю сборную Испании, что даёт мне определённое преимущество. Приятно сыграть в финале против этой команды. Я очень люблю эту страну, она мне многое дала, и частичка моего сердца навсегда останется там. Это будет особенный день для всех нас. Мы должны наслаждаться этим моментом, так как возможность сыграть в финале Олимпиады выпадает очень редко», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что Дани Алвес выступал в Ла Лиге за «Севилью» и «Барселону».