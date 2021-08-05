Женская сборная США стала бронзовым призёром Олимпийских игр

На олимпийском футбольном турнире состоялся поединок за третье место среди женских сборных. США встречались с Австралией.
Поединок получился результативным и завершился победой американских футболисток со счетом 4:3. Таким образом, сборная США выиграла бронзовые награды.
В финале турнира встретятся сборные Канады и Швеции. Матч пройдет 6 августа.
Протокол игры
|8' Рапиноу Меган (0:1)
|(1:1) Sam Kerr1 17'
|21' Рапиноу Меган (1:2)
|45' Ллойд Карли (1:3)
|51' Ллойд Карли (1:4)
|(2:4) Фурд Кейтлин 54'
|(3:4) Джильник Эмили 90'
Майка Тиган • Кэтли Стэф • Кеннеди Аланна • Полкингхорн Клэр • Батт Тамека • Логарцо Хлоэ • Ван Эгмонд Эмили • Фурд Кейтлин • Расо Хейли • Керр Сэм • Kyah Simon
Запасные: Эллевей Лора • Уильямс Лидия • Джильник Эмили • Фаулер Мэри • Люик Айви
Фрэнч Адрианна • Сауэрбрунн Беки • О`Хара Келли • Данн Кристал • Дэвидсон Тьерна • Эрц Джули • Хоран Линдси • Мьюис Саманта • Ллойд Карли • Рапиноу Меган • Пресс Кристен
Запасные: Хит Тобин • Морган Алекс • Jane Campbell • Далькемпер Эбби • Лавелле Роуз
05 августа. Стадион "Касима".