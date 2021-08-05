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Олимпийские игры

Женская сборная США стала бронзовым призёром Олимпийских игр

05 Августа 2021 • 13:14 Комментировать
Австралия (жен)
3:4
США (жен)
окончен
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На олимпийском футбольном турнире состоялся поединок за третье место среди женских сборных. США встречались с Австралией.

Поединок получился результативным и завершился победой американских футболисток со счетом 4:3. Таким образом, сборная США выиграла бронзовые награды.

В финале турнира встретятся сборные Канады и Швеции. Матч пройдет 6 августа.

Протокол игры  
Австралия (жен) 3:4 США (жен)
    8' Рапиноу Меган (0:1)
(1:1) Sam Kerr1 17'    
    21' Рапиноу Меган (1:2)
    45' Ллойд Карли (1:3)
    51' Ллойд Карли (1:4)
(2:4) Фурд Кейтлин 54'    
(3:4) Джильник Эмили 90'    
Майка Тиган Кэтли Стэф Кеннеди Аланна Полкингхорн Клэр Батт Тамека Логарцо Хлоэ Ван Эгмонд Эмили Фурд Кейтлин Расо Хейли Керр Сэм Kyah Simon
Запасные: Эллевей Лора Уильямс Лидия Джильник Эмили Фаулер Мэри Люик Айви
Фрэнч Адрианна Сауэрбрунн Беки О`Хара Келли Данн Кристал Дэвидсон Тьерна Эрц Джули Хоран Линдси Мьюис Саманта Ллойд Карли Рапиноу Меган Пресс Кристен
Запасные: Хит Тобин Морган Алекс Jane Campbell Далькемпер Эбби Лавелле Роуз
05 августа. Стадион "Касима".

 

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