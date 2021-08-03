​Пустовойтова назначена на финал женского турнира Олимпиады

Анастасия Пустовойтова получила назначение на финал женского футбольного турнира Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Финал женского турнира Олимпиады пройдёт в ближайшую пятницу, 6 августа. За золотые медали Игр в Токио поспорят сборные Швеции и Канады.

Отмечается, что одной из ассистенток Анастасии Пустовойтовой на финальном матче будет россиянка Екатерина Курочкина.

Добавим, что финал мужского футбольного турнира Олимпиады пройдёт на следующий день, 7 августа. В нём лицом к лицу сойдутся команды Бразилии и Испании.