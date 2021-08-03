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Олимпийские игры

​Пустовойтова назначена на финал женского турнира Олимпиады

03 Августа 2021 • 18:46 Комментировать
Швеция (жен)
...
Канада (жен)
06.08 05:00
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Анастасия Пустовойтова получила назначение на финал женского футбольного турнира Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Финал женского турнира Олимпиады пройдёт в ближайшую пятницу, 6 августа. За золотые медали Игр в Токио поспорят сборные Швеции и Канады.

Отмечается, что одной из ассистенток Анастасии Пустовойтовой на финальном матче будет россиянка Екатерина Курочкина.

Добавим, что финал мужского футбольного турнира Олимпиады пройдёт на следующий день, 7 августа. В нём лицом к лицу сойдутся команды Бразилии и Испании.

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Анастасия Пустовойтова
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окончен после пенальти Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет)
окончен после доп. времени Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет)
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