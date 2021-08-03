Сборная Бразилии победила Мексику в серии пенальти и стала финалистом Олимпийских игр

На олимпийском футбольном турнире определился первый финалист. В матче 1/2 финала соревнований встречались сборные Мексики и Бразилии. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти точнее оказались бразильские футболисты - 4:1.
В финале сборная Бразилии сыграет против победителя полуфинала Япония - Испания.
Протокол игры
|Мексика (до 23 лет)
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0:0
1:4 пен.
|Бразилия (до 23 лет)
Дос Сантос Адербар • Карлос Диего Сантос • Nino Bahia • Арана Гильерме • Алвес Даниэл • Соарес Дуглас • Гимараэс Бруно • Claudinho • Антони • Ришарлисон • Паулиньо II
Запасные: Малком Филипе • Мартинелли Габриэл • Ricardo Graca • Brenno • Рейнир Феррейра • Матеус Энрике • Менино Габриэль
03 августа. Стадион "Касима".