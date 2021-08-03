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Олимпийские игры

Сборная Бразилии победила Мексику в серии пенальти и стала финалистом Олимпийских игр

03 Августа 2021 • 13:43 Комментировать
Мексика (до 23 лет)
0:0
Бразилия (до 23 лет)
окончен после пенальти
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На олимпийском футбольном турнире определился первый финалист. В матче 1/2 финала соревнований встречались сборные Мексики и Бразилии. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти точнее оказались бразильские футболисты - 4:1.

В финале сборная Бразилии сыграет против победителя полуфинала Япония - Испания.

Протокол игры  
Мексика (до 23 лет)

0:0

1:4 пен.

 Бразилия (до 23 лет)
Очоа Гильермо Васкес Хоан Монтес Сесар Антонио Ангуло Хесус Vladimir Lorona Jose Esquivel Francisco Cordova Luis Romo Henry Martin Alexis Vega Антуна Уриэль
Запасные: Лаинес Диего Альварадо Роберто Luis Malagon Родригес Карлос Eduardo Aguirre Jesus Angulo Adrian Mora
Дос Сантос Адербар Карлос Диего Сантос Nino Bahia Арана Гильерме Алвес Даниэл Соарес Дуглас Гимараэс Бруно Claudinho Антони Ришарлисон Паулиньо II
Запасные: Малком Филипе Мартинелли Габриэл Ricardo Graca Brenno Рейнир Феррейра Матеус Энрике Менино Габриэль
03 августа. Стадион "Касима".

 

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окончен после пенальти Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет)
Идет 17 минута Япония (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет)
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