Карпин поздравил российскую спортсменку, ставшую олимпийской чемпионкой

Рулевой «Ростова», а от недавнего времени ещё и сборной России Валерий Карпин созвонился с Ларисой Коробейниковой, российской спортсменкой, ставшей олимпийской чемпионкой по фехтованию. Видео звонка опубликовано в официальном аккаунте «Ростова» в «Твиттере».

Во время разговора Карпин и Коробейникова обменялись поздравлениями: специалист поздравил Коробейникову с чемпионством, а спортсменка – с назначением Карпина в сборную России.

Также Валерий Карпин позвал Коробейникову поддерживать «Ростов» на стадионе во время футбольных матчей.