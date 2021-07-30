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Олимпийские игры

Карпин поздравил российскую спортсменку, ставшую олимпийской чемпионкой

30 Июля 2021 • 16:55 Комментировать
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Рулевой «Ростова», а от недавнего времени ещё и сборной России Валерий Карпин созвонился с Ларисой Коробейниковой, российской спортсменкой, ставшей олимпийской чемпионкой по фехтованию. Видео звонка опубликовано в официальном аккаунте «Ростова» в «Твиттере».

Во время разговора Карпин и Коробейникова обменялись поздравлениями: специалист поздравил Коробейникову с чемпионством, а спортсменка – с назначением Карпина в сборную России.

Также Валерий Карпин позвал Коробейникову поддерживать «Ростов» на стадионе во время футбольных матчей.

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Ростов Валерий Карпин Олимпийские игры
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