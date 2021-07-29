Шварц рассказал, как радуется успехам российских спортсменов на Олимпийских играх

Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как поддерживает спортсменов России, принимающих участие на Олимпийских играх, проходящих в японском Токио.

«Мы смотрим выступления россиян на Олимпиаде в тренировочном комплексе. Очень радуемся все вместе медалям российских спортсменов», - приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

Также Сандро Шваррц отметил, что сборная Германии не могла выступить на Олимпийских играх оптимальным составом, а поэтому неудивительно, что команда уже покинула соревнования.

Всего на Олимпиаде российские спортсмены завоевали уже 26 медалей. На их счету 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.