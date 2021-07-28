Сборная Франции снова пропустила полную сетку мячей и покинула Олимпиаду

В Токио завершился олимпийский групповой футбольный турнир. Сборная Франции провалила очередной матч и проиграла Японии - 0:4. Хозяева игр набрали 9 очков и выиграли свой квартет. Европейцы пропустили больше всех (11 голов) и выбыли.
Протокол игры
|27' Кубо Такефуса (0:1)
|34' Сакаи Хироки (0:2)
|70' Миёши Коджи (0:3)
|90' Маеда Даизен (0:4)
Бернардони Поль • Каси Антони • Калюлю Пьер • Пембеле Тимоте • Мишлен Клеман • Тусар Люка • Бека Алексис • Саванье Тежи • Коло-Муани Рандаль • 74'Товен Флорьян • Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Бар Мельвен • Ле Фе Энцо • Норден Арно • Модибо Саньян • Нкунку Нильс • Мбюкю Натанаэль • Баич Стефан
Kosei Tani • Накаяма Юта • Йосида Майя • Сакаи Хироки • Томиясу Такэхиро • Кубо Такефуса • Эндо Ватару • Ao Tanaka • Reo Hatate • Доан Рицу • Уэда Аясе
Запасные: Миёши Коджи • Осака Кейсуке • Yuki Soma • Хасиока Даики • Маеда Даизен • Kaoru Mitoma
28 июля. Стадион "Ниссан".