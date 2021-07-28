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Олимпийские игры

Сборная Франции снова пропустила полную сетку мячей и покинула Олимпиаду

28 Июля 2021 • 16:43 Комментировать
Франция (до 23 лет)
0:4
Япония (до 23 лет)
окончен
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В Токио завершился олимпийский групповой футбольный турнир. Сборная Франции провалила очередной матч и проиграла Японии - 0:4. Хозяева игр набрали 9 очков и выиграли свой квартет. Европейцы пропустили больше всех (11 голов) и выбыли.

Протокол игры  
Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет)
    27' Кубо Такефуса (0:1)
    34' Сакаи Хироки (0:2)
    70' Миёши Коджи (0:3)
    90' Маеда Даизен (0:4)
Бернардони Поль Каси Антони Калюлю Пьер Пембеле Тимоте Мишлен Клеман Тусар Люка Бека Алексис Саванье Тежи Коло-Муани Рандаль   74' Товен Флорьян Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Бар Мельвен Ле Фе Энцо Норден Арно Модибо Саньян Нкунку Нильс Мбюкю Натанаэль Баич Стефан
Kosei Tani Накаяма Юта Йосида Майя Сакаи Хироки Томиясу Такэхиро Кубо Такефуса Эндо Ватару Ao Tanaka Reo Hatate Доан Рицу Уэда Аясе
Запасные: Миёши Коджи Осака Кейсуке Yuki Soma Хасиока Даики Маеда Даизен Kaoru Mitoma
28 июля. Стадион "Ниссан".

 

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Олимпийская сборная Франции
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окончен Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет)
окончен Австралия (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет)
окончен Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет)
окончен ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет)
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