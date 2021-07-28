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Олимпийские игры

Южная Корея и Новая Зеландия шагнули в плей-офф Олимпийских игр

28 Июля 2021 • 13:49 Комментировать
Южная Корея (до 23 лет)
6:0
Гондурас (до 23 лет)
окончен
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Прошли еще два матча групповой стадии олимпийского футбольного турнира, по итогам которых стали известны очередные участники плей-офф.

В группе B сборная Южной Кореи не оставила шансов команде Гондураса, одержав крупную победу со счетом 6:0. В параллельном поединке Новая Зеландия разошлась миром с Румынией (0:0).

Из этого квартета борьбу в плей-офф продолжат Южная Корея и Новая Зеландия.

Протокол игры  
Южная Корея (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет)
(1:0) Хван Ый-Чжо 12'    
(2:0) Вон Ду-Чжэ 19'    
(3:0) Хван Ый-Чжо 45'    
(4:0) Хван Ый-Чжо 52'    
(5:0) Ким Чжин-Я 64'    
(6:0) Ли Кан Ин 82'    
28 июля. Стадион "Ниссан".
Протокол игры 
Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)
 28 июля. Стадион "Саппоро Доме".

 

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окончен Южная Корея (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет)
окончен Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)
окончен Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет)
окончен Австралия (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет)
окончен Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет)
окончен ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет)
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