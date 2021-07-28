Южная Корея и Новая Зеландия шагнули в плей-офф Олимпийских игр

Прошли еще два матча групповой стадии олимпийского футбольного турнира, по итогам которых стали известны очередные участники плей-офф.

В группе B сборная Южной Кореи не оставила шансов команде Гондураса, одержав крупную победу со счетом 6:0. В параллельном поединке Новая Зеландия разошлась миром с Румынией (0:0).

Из этого квартета борьбу в плей-офф продолжат Южная Корея и Новая Зеландия.