Южная Корея и Новая Зеландия шагнули в плей-офф Олимпийских игр

Прошли еще два матча групповой стадии олимпийского футбольного турнира, по итогам которых стали известны очередные участники плей-офф.
В группе B сборная Южной Кореи не оставила шансов команде Гондураса, одержав крупную победу со счетом 6:0. В параллельном поединке Новая Зеландия разошлась миром с Румынией (0:0).
Из этого квартета борьбу в плей-офф продолжат Южная Корея и Новая Зеландия.
Протокол игры
|(1:0) Хван Ый-Чжо 12'
|(2:0) Вон Ду-Чжэ 19'
|(3:0) Хван Ый-Чжо 45'
|(4:0) Хван Ый-Чжо 52'
|(5:0) Ким Чжин-Я 64'
|(6:0) Ли Кан Ин 82'
28 июля. Стадион "Ниссан".
Протокол игры
28 июля. Стадион "Саппоро Доме".