Крузе сделал предложение девушке после матча на Олимпиаде

Нападающий олимпийской сборной Германии отличился романтическим поступком на Играх в Токио.

Макс Крузе помог своей команде одолеть сборную Саудовской Аравии со счётом 3:2. После матча 33-летний нападающий ответил на интересующие прессу вопросы, а затем снял игровую футболку и признался своей девушке Дилан в любви и предложил ей стать его женой.

На майке Крузе было написано «я люблю тебя» на курдском, так как его избранница родом из Курдистана. Stuttgarter Nachrichten сообщает, что возлюбленная футболиста ответила ему согласием.

