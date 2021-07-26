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57-летний фанат «Арсенала» завоевал медаль на Олимпиаде

26 Июля 2021, 16:46,

Представитель Кувейта Абдулла Аль-Рашиди завоевал бронзовую медаль в стендовой стрельбе на Олимпийских играх в Токио.

Эта награда стала для 57-летнего спортсмена из Кувейта уже второй на Олимпийских играх. Ранее на большом фестивале спорта в Рио он добыл бронзовую награду, выступая из-за отстранения Кувейта как свободный спортсмен.

На финал бразильской Олимпиады стрелок вышел в форме лондонского «Арсенала», чем сильно удивил зрителей.

Аль-Рашиди взошёл первым на пьедестал среди всех спортсменов кувейтской делегации в Японии. Для опытного спортсмена это уже седьмая Олимпиада в карьере.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Арсенал Лондон, Олимпийские игры
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