57-летний фанат «Арсенала» завоевал медаль на Олимпиаде

Представитель Кувейта Абдулла Аль-Рашиди завоевал бронзовую медаль в стендовой стрельбе на Олимпийских играх в Токио.

Эта награда стала для 57-летнего спортсмена из Кувейта уже второй на Олимпийских играх. Ранее на большом фестивале спорта в Рио он добыл бронзовую награду, выступая из-за отстранения Кувейта как свободный спортсмен.

На финал бразильской Олимпиады стрелок вышел в форме лондонского «Арсенала», чем сильно удивил зрителей.

Аль-Рашиди взошёл первым на пьедестал среди всех спортсменов кувейтской делегации в Японии. Для опытного спортсмена это уже седьмая Олимпиада в карьере.