Сборная Бразилии с Малкомом в составе едва не обыграла ивуарийцев, проведя почти весь матч вдесятером

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25 Июля 2021, 13:28,
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Лидеры группы D олимпийского футбольного турнира, сборные Бразилии и Кот-д’Ивуара, играли между собой во втором туре. Уже на 13-й минуте латиноамериканцы остались в меньшинстве после фола последней надежды. Но даже в меньшинстве Бразилия играла лучше противника и создавала хорошие моменты. В концовке количество игроков на поле уравнялось, также на замену вышел зенитовец Малком. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0. У сегодняшних соперников по четыре очка.
В 14:30 сразятся команды Саудовской Аравии и Германии.
Протокол игры
Дос Сантос Адербар • Арана Гильерме • Карлос Диего Сантос • Фильо Марсело • Алвес Даниэл • Гимараэс Бруно • Соарес Дуглас • 13'Ришарлисон • Клаудио Луиз • Антони • Кунья Матеус
Запасные: Малком Филипе • Фукс Бруно • Мартинелли Габриэл • Абнер Фелипе • Менино Габриэль
Ира Тап Элиэзер • Байи Эрик • Синго Уилфрид • Уаттара Зиэ • Диалло Исмаэль • Дибала Кауадио • Куасси Эбуэ • 80'Кесси Франк • Градель Макс-Ален • Диалло Амад • Youssouf Dao
Запасные: Куаме Кристиан • Думбия Идрисса • Куао Коффи • Гнака Силас • Тье Николас • Кейта Кадер • Тимит Шейк
25 июля. Стадион "Ниссан".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Олимпийская сборная Бразилии, олимпийская сборная Кот-д-Ивуара