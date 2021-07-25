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Сборная Бразилии с Малкомом в составе едва не обыграла ивуарийцев, проведя почти весь матч вдесятером

25 Июля 2021, 13:28,

Лидеры группы D олимпийского футбольного турнира, сборные Бразилии и Кот-д’Ивуара, играли между собой во втором туре. Уже на 13-й минуте латиноамериканцы остались в меньшинстве после фола последней надежды. Но даже в меньшинстве Бразилия играла лучше противника и создавала хорошие моменты. В концовке количество игроков на поле уравнялось, также на замену вышел зенитовец Малком. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0. У сегодняшних соперников по четыре очка.

В 14:30 сразятся команды Саудовской Аравии и Германии.

Протокол игры  
Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Дос Сантос Адербар Арана Гильерме Карлос Диего Сантос Фильо Марсело Алвес Даниэл Гимараэс Бруно Соарес Дуглас   13' Ришарлисон Клаудио Луиз Антони Кунья Матеус
Запасные: Малком Филипе Фукс Бруно Мартинелли Габриэл Абнер Фелипе Менино Габриэль
Ира Тап Элиэзер Байи Эрик Синго Уилфрид Уаттара Зиэ Диалло Исмаэль Дибала Кауадио Куасси Эбуэ   80' Кесси Франк Градель Макс-Ален Диалло Амад Youssouf Dao
Запасные: Куаме Кристиан Думбия Идрисса Куао Коффи Гнака Силас Тье Николас Кейта Кадер Тимит Шейк
25 июля. Стадион "Ниссан".

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Олимпийская сборная Бразилии, олимпийская сборная Кот-д-Ивуара
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