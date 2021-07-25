Сборная Бразилии с Малкомом в составе едва не обыграла ивуарийцев, проведя почти весь матч вдесятером

Лидеры группы D олимпийского футбольного турнира, сборные Бразилии и Кот-д’Ивуара, играли между собой во втором туре. Уже на 13-й минуте латиноамериканцы остались в меньшинстве после фола последней надежды. Но даже в меньшинстве Бразилия играла лучше противника и создавала хорошие моменты. В концовке количество игроков на поле уравнялось, также на замену вышел зенитовец Малком. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0. У сегодняшних соперников по четыре очка.

В 14:30 сразятся команды Саудовской Аравии и Германии.