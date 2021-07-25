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Голы Жиньяка трижды мешали сборной ЮАР обыграть Францию

25 Июля 2021, 12:55,

Неудачники первого тура олимпийского футбольного турнира, сборные Франции и ЮАР боролись за такие важные очки. Африканцы едва не повели в первом тайме, но запороли пенальти, а после перерыва трижды вели в счете, но Андре-Пьер Жиньяк каждый раз устанавливал равенство на табло - 3:3. И лишь на 90-й минуте европейцы вырвали победу - 4:3.

Перед заключительным туром у сборной Франции три очка.

Протокол игры  
Франция (до 23 лет) 4:3 ЮАР (до 23 лет)
    53' Кодисанг Кобамело (0:1)
(1:1) Жиньяк Андре-Пьер 57'    
    73' Evidence Makgopa (1:2)
(2:2) Жиньяк Андре-Пьер 78'    
    81' Teboho Mokoena (2:3)
(3:3) Жиньяк Андре-Пьер 85'    
(4:3) Саванье Тежи 90'    
Бернардони Поль Нкунку Нильс Калюлю Пьер Каси Антони Мишлен Клеман Коло-Муани Рандаль Тусар Люка Саванье Тежи Мбюкю Натанаэль Товен Флорьян Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Ле Фе Энцо Пембеле Тимоте Норден Арно Модибо Саньян Дукуре Исмаэль Бека Алексис Баич Стефан
Уильямс Ронвен Luke Fleurs Малепе Репо Моамме Катлего Кодисанг Кобамело Фрослер Риве Teboho Mokoena Nkosingiphile Ngcobo Сингх Лютер Thabo Cele Evidence Makgopa
Запасные: Мабилисо Сбиссо Моньян Джеймс McBeth Mahlangu Kamohelo Mahlatsi Мпото Мондли Мукумела Тендо Goodman Mosele
25 июля. Стадион "Saitama Stadium 2002".

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Андре-Пьер Жиньяк, Олимпийская сборная Франции, Олимпийская сборная Юар
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