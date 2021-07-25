Голы Жиньяка трижды мешали сборной ЮАР обыграть Францию

Неудачники первого тура олимпийского футбольного турнира, сборные Франции и ЮАР боролись за такие важные очки. Африканцы едва не повели в первом тайме, но запороли пенальти, а после перерыва трижды вели в счете, но Андре-Пьер Жиньяк каждый раз устанавливал равенство на табло - 3:3. И лишь на 90-й минуте европейцы вырвали победу - 4:3.

Перед заключительным туром у сборной Франции три очка.