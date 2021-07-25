Голы Жиньяка трижды мешали сборной ЮАР обыграть Францию

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25 Июля 2021, 12:55,
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Неудачники первого тура олимпийского футбольного турнира, сборные Франции и ЮАР боролись за такие важные очки. Африканцы едва не повели в первом тайме, но запороли пенальти, а после перерыва трижды вели в счете, но Андре-Пьер Жиньяк каждый раз устанавливал равенство на табло - 3:3. И лишь на 90-й минуте европейцы вырвали победу - 4:3.
Перед заключительным туром у сборной Франции три очка.
Протокол игры
|53' Кодисанг Кобамело (0:1)
|(1:1) Жиньяк Андре-Пьер 57'
|73' Evidence Makgopa (1:2)
|(2:2) Жиньяк Андре-Пьер 78'
|81' Teboho Mokoena (2:3)
|(3:3) Жиньяк Андре-Пьер 85'
|(4:3) Саванье Тежи 90'
Бернардони Поль • Нкунку Нильс • Калюлю Пьер • Каси Антони • Мишлен Клеман • Коло-Муани Рандаль • Тусар Люка • Саванье Тежи • Мбюкю Натанаэль • Товен Флорьян • Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Ле Фе Энцо • Пембеле Тимоте • Норден Арно • Модибо Саньян • Дукуре Исмаэль • Бека Алексис • Баич Стефан
Уильямс Ронвен • Luke Fleurs • Малепе Репо • Моамме Катлего • Кодисанг Кобамело • Фрослер Риве • Teboho Mokoena • Nkosingiphile Ngcobo • Сингх Лютер • Thabo Cele • Evidence Makgopa
Запасные: Мабилисо Сбиссо • Моньян Джеймс • McBeth Mahlangu • Kamohelo Mahlatsi • Мпото Мондли • Мукумела Тендо • Goodman Mosele
25 июля. Стадион "Saitama Stadium 2002".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Андре-Пьер Жиньяк, Олимпийская сборная Франции, Олимпийская сборная Юар