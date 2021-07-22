Себальос: «Сделаю всё возможное, чтобы ещё помочь сборной на Олимпийских играх

Полузащитник Дани Себальос, представляющий олимпийскую сборную Испании, получил травму в матче-открытии игр в Токио. У игрока растяжение лодыжки.

«Больно это осознавать. Но я настроен сделать все для скорейшего восстановления, чтобы иметь возможность помочь сборной на этих Олимпийских играх», - написал игрок в своем «Твиттере».

Напомним, сборная Испании в матче-открытии Олимпийских игр не смогла обыграть команду Египта, матч завершился безголевой ничьей.

Следующим матчем для испанцев станет противостояние с Австралией, обыгравшей Аргентину 2:0 в своем первом матче.