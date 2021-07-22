Испания не смогла распечатать ворота Египта на Олимпийских играх

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22 Июля 2021, 12:52,
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В стартовом туре группового турнира Олимпийских игр состоялся матч между сборными Испании и Египта. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Напомним, что в этой группе сегодня также состоится встреча сборных Аргентины и Австралии. Начало - 13:30 мск.
Протокол игры
Унай Симон • Гарсия Эрик • Мингеса Оскар • Гонсалес Хуан • Торрес Пау • Мерино Микель • Себальос Дани • Ольмо Дани • Оярсабаль Микель • Гонсалес Педро • Асенсио Марко
Запасные: Солер Карлос • Фернандес Альваро III • Монкайола Хон • Хиль Бриан • Вальехо Хесус • Кукурелья Марк • Мир Рафа
22 июля. Стадион "Саппоро Доме".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Испании, Сборная Египта