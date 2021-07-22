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Испания не смогла распечатать ворота Египта на Олимпийских играх

22 Июля 2021, 12:52,

В стартовом туре группового турнира Олимпийских игр состоялся матч между сборными Испании и Египта. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, что в этой группе сегодня также состоится встреча сборных Аргентины и Австралии. Начало - 13:30 мск.

Протокол игры  
Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет)
Эль-Шенави Мохамед Osama Galal Хегази Ахмед Хамди Махмуд Ahmed Aboul-Fotouh Ahmed Yasser Ahmed Fatouh Karim El Eraki Собхи Рамадан Emam Ashour Тавфик Акрам
Запасные: Собхи Мохамед Мохсен Салах Мохамед Ахмед Рамадан Ibrahim Hassan Мохамед Тахер
Унай Симон Гарсия Эрик Мингеса Оскар Гонсалес Хуан Торрес Пау Мерино Микель Себальос Дани Ольмо Дани Оярсабаль Микель Гонсалес Педро Асенсио Марко
Запасные: Солер Карлос Фернандес Альваро III Монкайола Хон Хиль Бриан Вальехо Хесус Кукурелья Марк Мир Рафа
22 июля. Стадион "Саппоро Доме".

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Сборная Египта
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