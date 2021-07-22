Себальос серьёзно травмировался в матче с Египтом на Олимпийских играх

Хавбек сборной Испании Дани Себальос получил серьезную травму в поединке против национальной команды Египта на Олимпийских играх.

Под занавес первого тайма нападающий Мохамед Тахер наступил испанскому полузащитнику на голеностоп. Нога Себальоса вывернулась в обратную сторону, после чего футболист длительное время лежал на газоне. За это нарушение египетский игрок был наказан желтой карточкой.

Напомним, что изначально Олимпиада должна была пройти летом прошлого года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на 2021 год.