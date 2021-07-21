Депутат Госдумы Лебедев высказался о ситуации со спортом в России

Игорь Лебедев, один из депутатов Госдумы, в интервью Sport24 поделился мнением о ситуации со спортом в стране.

Ранее в рамках опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 97% респондентов не смогли назвать ни одного имени спортсмена, представляющего страну на Олимпийских играх этим летом.

По словам Лебедева, то, что почти 97 процентов россиян не знают ни одного спортсмена, который представит страну в Токио, печально. По мнению депутата, проблема состоит в том, что по российскому телевидению показывают слишком мало спортивных матчей.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.