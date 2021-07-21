Дани Алвес: «Я всегда мечтал сыграть на Олимпийских играх»

Защитник олимпийской сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал свой предстоящий дебют на Олимпиаде в Токио. В четверг, 22 июля, бразильцы сыграют против сборной Германии.

«Олимпиада - это что-то особенное для меня. На протяжении своей карьеры я играл на многих турнирах, однако я никогда не участвовал в таком грандиозном мероприятии. Даже в 38 лет я чувствую себя молодым и уверен, что смогу выступить хорошо. Нам предстоит сыграть против сборной Германии и эта встреча будет особенной для каждого бразильца», - цитирует Дани Алвеса Corriere dello Sport.

Напомним, что 38-летний игрок оказался в заявке олимпийской сборной Бразилии. В составе национальной сборной он провёл 118 матчей, в которых забил восемь голов.