Матч олимпийских сборных Германии и Гондураса досрочно завершён из-за проявлений расизма

В субботу, 17 июля, прошел спарринг между олимпийскими сборным Германии и Гондураса. Матч завершился скандалом на 85-й минуте.

За пяти минут до окончания встречи немецкие футболисты самовольно покинули поле. Как сообщила пресс-служба команды, причиной ухода игроков стали расистские высказывания в сторону защитника Джордана Торунариги. Немца оскорбил один из футболистов сборной Гондураса.

Напомним, что олимпийский футбольный турнир стартует в четверг, 22 июля. Германия сыграет в одном квартете с Бразилией, Саудовской Аравией и Кот-д'Ивуаром. Соперниками Гондураса будут Румыния, Южная Корея и Новая Зеландия.