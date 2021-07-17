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Матч олимпийских сборных Германии и Гондураса досрочно завершён из-за проявлений расизма

17 Июля 2021, 14:31,

В субботу, 17 июля, прошел спарринг между олимпийскими сборным Германии и Гондураса. Матч завершился скандалом на 85-й минуте.

За пяти минут до окончания встречи немецкие футболисты самовольно покинули поле. Как сообщила пресс-служба команды, причиной ухода игроков стали расистские высказывания в сторону защитника Джордана Торунариги. Немца оскорбил один из футболистов сборной Гондураса.

Напомним, что олимпийский футбольный турнир стартует в четверг, 22 июля. Германия сыграет в одном квартете с Бразилией, Саудовской Аравией и Кот-д'Ивуаром. Соперниками Гондураса будут Румыния, Южная Корея и Новая Зеландия.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Сборная Гондураса
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Комментарии (3)
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1
crocodile
17 Июля 2021, 16:33

артур, ты наверняка даже не понимаешь, какую дичь несешь.
я тоже не понимаю, зачем снимать штаны и радостно трясти мудями у прохожих на виду.
шо за страсть?

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ARTUR
17 Июля 2021, 15:29

видимо чудилы из Гондурасса кричали -- хайль Гитлер !!! что и послужило раздором )))

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ARTUR
17 Июля 2021, 15:26

судя по имени и фамилии явный ариец ...

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