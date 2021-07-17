Матч олимпийских сборных Германии и Гондураса досрочно завершён из-за проявлений расизма

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17 Июля 2021, 14:31,
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В субботу, 17 июля, прошел спарринг между олимпийскими сборным Германии и Гондураса. Матч завершился скандалом на 85-й минуте.
За пяти минут до окончания встречи немецкие футболисты самовольно покинули поле. Как сообщила пресс-служба команды, причиной ухода игроков стали расистские высказывания в сторону защитника Джордана Торунариги. Немца оскорбил один из футболистов сборной Гондураса.
Напомним, что олимпийский футбольный турнир стартует в четверг, 22 июля. Германия сыграет в одном квартете с Бразилией, Саудовской Аравией и Кот-д'Ивуаром. Соперниками Гондураса будут Румыния, Южная Корея и Новая Зеландия.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Сборная Гондураса
артур, ты наверняка даже не понимаешь, какую дичь несешь.
я тоже не понимаю, зачем снимать штаны и радостно трясти мудями у прохожих на виду.
шо за страсть?
видимо чудилы из Гондурасса кричали -- хайль Гитлер !!! что и послужило раздором )))
судя по имени и фамилии явный ариец ...