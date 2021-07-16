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Женская сборная Великобритании будет вставать на колено перед матчами Олимпийских игр

16 Июля 2021, 00:34,

Женская сборная Великобритании приняла решение вставать на колено перед матчами Олимпийских игр в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом сообщила главный тренер команды Хеге Риисе, передаёт The Telegraph.

Игроки женской сборной будут делать это ради мирного протеста против дискриминации, несправедливости и неравенства.

«Игроки и персонал уже более года встают на колено на клубном и международном уровне, поэтому мы решили продолжать делать это для повышения осведомлённости о расизме и дискриминации во всех их проявлениях», - заявила Риисе.

Ранее сообщалось, что в Англии расистам-болельщикам будут надолго запрещать ходить на футбол.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
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