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09 Июля 2021, 00:41,
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Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей, сообщает Mundo Deportivo.
После продления в Японии чрезвычайного положения из-за повышения количества заражений коронавирусом, организаторы Олимпийских игр приняли решение провести соревнования без зрителей. Об этом было обьявлено за две недели до старта игр.
Таким образом, решение о разрешении присутствия на играх болельщиков в количестве до 10 тысяч, принятое ранее, больше не действует.
Новое же решение поприветствовали японские медики, которые, в свою очередь, признают риск проведения соревнований с болельщиками.
Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Олимпийские игры, Токио