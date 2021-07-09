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Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

09 Июля 2021, 00:41,

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей, сообщает Mundo Deportivo.

После продления в Японии чрезвычайного положения из-за повышения количества заражений коронавирусом, организаторы Олимпийских игр приняли решение провести соревнования без зрителей. Об этом было обьявлено за две недели до старта игр.

Таким образом, решение о разрешении присутствия на играх болельщиков в количестве до 10 тысяч, принятое ранее, больше не действует.

Новое же решение поприветствовали японские медики, которые, в свою очередь, признают риск проведения соревнований с болельщиками.

Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Олимпийские игры, Токио
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