Салах не сыграет на Олимпиаде

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03 Июля 2021, 10:39,
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не поедет на Олимпийские игры в составе национальной сборной Египта. Об этом рапортует пресс-служба африканской команды. Тренерский штаб сборной огласил заявку на турнир, и в ней не оказалось имени звездного нападающего.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы не хотят отпускать Салаха на Олимпиаду. «Ливерпуль» намерен в полном составе провести предсезонную подготовку. Подопечные Юргена Клоппа приступят к тренировочному процессу 12 июля.
По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные» заняли третье место, получив путевку в Лигу чемпионов.
В сезоне-2020/2021 Салах провел в чемпионате Англии 37 поединков, забил 22 гола и отдал пять ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мохамед Салах