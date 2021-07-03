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Салах не сыграет на Олимпиаде

03 Июля 2021, 10:39,

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не поедет на Олимпийские игры в составе национальной сборной Египта. Об этом рапортует пресс-служба африканской команды. Тренерский штаб сборной огласил заявку на турнир, и в ней не оказалось имени звездного нападающего.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы не хотят отпускать Салаха на Олимпиаду. «Ливерпуль» намерен в полном составе провести предсезонную подготовку. Подопечные Юргена Клоппа приступят к тренировочному процессу 12 июля.

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные» заняли третье место, получив путевку в Лигу чемпионов.

В сезоне-2020/2021 Салах провел в чемпионате Англии 37 поединков, забил 22 гола и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мохамед Салах
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