Два игрока из РПЛ включены в заявку сборной Аргентины на Олимпиаду

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с заявкой команды на олимпийский футбольный турнир. Соревнования в скором времени стартуют в Токио (Япония).

Стоит отметить, что в данный список включены два футболиста, которые принадлежат российским клубам. Речь идет об Адольфо Гайче из ЦСКА и Эсекеле Понсе («Спартак»).

В минувшем сезоне Гайч выступал на правах аренды за итальянский «Беневенто». После истечения срока соглашения аргентинец вернулся в «армейский» клуб.

Понсе защищает цвета «Спартака» с 2019 года. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.