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​Хынмин Сон убедил «Тоттенхэм» отпустить его на Олимпиаду, но тренер его не взял

01 Июля 2021, 15:38,

Олимпийская сборная Южной Кореи на футбольном турнире Игр в Токио будет обходиться без Хынмин Сона. Как сообщает The Korea Herald со ссылкой на источник, Сон убедил «Тоттенхэм» отпустить его на Олимпиаду. Несмотря на зелёный свет из Лондона, нападающий не вошёл в итоговую заявку.

«Сон понимает, что тренер волен выбирать состав так, как посчитает нужным. Однако он разочарован, поскольку приложил немало усилий, чтобы убедить «Тоттенхэм», - высказался знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности.

Как известно, на футбольном турнире Олимпиады каждая сборная может заявить трёх игроков старше 23 лет. При этом из-за переноса Игр с 2020 на 2021 год стандартный возрастной порог был увеличен до 24 лет.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Сборная Южной Кореи, Сон Хынмин, Хынмин Сон
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