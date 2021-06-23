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Рами просится в олимпийскую сборную Франции

23 Июня 2021, 16:05,

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами хочет ещё поиграть на самом высоком уровне.

- Я слышал, что у нас есть нехватка игроков на Олимпийские игры, поэтому я воспользуюсь этим шансом заявить о готовности пополнить состав сборной Франции. У нас молодая команда, и у меня есть все данные для того, чтобы быть их наставником, - заявил Рами в интервью O Jogo.

35-летний француз сейчас играет в «Боавиште», а в национальной сборной Франции завершил выступления в 2018 году, выиграв чемпионат мира. Также в его активе серебро чемпионата Европы 2016 года. Добавим, что в прошлом году Рами подписал контракт с «Сочи», но так ни разу и не вышел на поле.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Адиль Рами
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