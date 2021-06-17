​Малком и Дани Алвес попали в заявку олимпийской сборной Бразилии на Игры в Токио

|
17 Июня 2021, 17:45,
|
|
Летом в Токио пройдут Олимпийские игры. Бразильская конфедерация футбола опубликовала состав команды на футбольный турнир Олимпиады. Следует отметить нахождение в заявке известного бразильского футболиста Дани Алвеса, а также представителя питерского «Зенита» - Малкома.
Малком выступает за «Зенит» после перехода из «Барселоны» летом 2019 года.
Напомним, что в футбольном турнире Олимпийских игр принимают участие молодёжные сборные. При этом каждая команда может включить в заявочный лист троих футболистов старше 23 лет.
Отметим, что летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бразилии, Дани Алвес, Малком