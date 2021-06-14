​«ПСЖ» не отпустит Неймара и Маркиньоса на Олимпиаду

«ПСЖ» ответил отказом на запрос Бразильской футбольной конфедерации, предупредив, что Неймар и Маркиньос не будут отпущены на Олимпийские игры, которые пройдут этим летом в Токио. Об этом общественность проинформировал бразильский филиал ESPN.

Отметим, что на футбольном турнире Олимпийских игр выступают молодёжные сборные стран. При этом каждая из команд может включать в заявочный лист троих футболистов более старшего возраста, чем 23 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.