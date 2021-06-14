​«ПСЖ» не отпустит Неймара и Маркиньоса на Олимпиаду

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14 Июня 2021, 18:18,
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«ПСЖ» ответил отказом на запрос Бразильской футбольной конфедерации, предупредив, что Неймар и Маркиньос не будут отпущены на Олимпийские игры, которые пройдут этим летом в Токио. Об этом общественность проинформировал бразильский филиал ESPN.
Отметим, что на футбольном турнире Олимпийских игр выступают молодёжные сборные стран. При этом каждая из команд может включать в заявочный лист троих футболистов более старшего возраста, чем 23 года.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Неймар, Сборная Бразилии, Маркиньос