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​«ПСЖ» не отпустит Неймара и Маркиньоса на Олимпиаду

14 Июня 2021, 18:18,

«ПСЖ» ответил отказом на запрос Бразильской футбольной конфедерации, предупредив, что Неймар и Маркиньос не будут отпущены на Олимпийские игры, которые пройдут этим летом в Токио. Об этом общественность проинформировал бразильский филиал ESPN.

Отметим, что на футбольном турнире Олимпийских игр выступают молодёжные сборные стран. При этом каждая из команд может включать в заявочный лист троих футболистов  более старшего возраста, чем 23 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Неймар, Сборная Бразилии, Маркиньос
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