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Мбаппе - в предварительной заявке сборной Франции на Олимпиаду

11 Мая 2021, 08:21,

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе включен в предварительную заявку французской сборной на Олимпийский футбольный турнир, который пройдет грядущим летом в Японии. Об этом информирует издание L'Equipe.

Впрочем, участие Мбаппе на турнире маловероятно. Причина - поездка 22-летнего форварда на чемпионат Европы. После завершения Евро у нападающего будет всего десять дней для отдыха между соревнованиями.

Напомним, что континентальный турнир состоится с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в одной группе с национальными сборными Германии, Португалии и Венгрии.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 29 матчей, забил 25 голов и отдал 7 ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе
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