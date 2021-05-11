Мбаппе - в предварительной заявке сборной Франции на Олимпиаду

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе включен в предварительную заявку французской сборной на Олимпийский футбольный турнир, который пройдет грядущим летом в Японии. Об этом информирует издание L'Equipe.

Впрочем, участие Мбаппе на турнире маловероятно. Причина - поездка 22-летнего форварда на чемпионат Европы. После завершения Евро у нападающего будет всего десять дней для отдыха между соревнованиями.

Напомним, что континентальный турнир состоится с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в одной группе с национальными сборными Германии, Португалии и Венгрии.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 29 матчей, забил 25 голов и отдал 7 ассистов.