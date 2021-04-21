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Бразилия - Германия, Испания - Аргентина: состоялась жеребьёвка олимпийского футбольного турнира

21 Апреля 2021, 12:31,

Прошла жеребьевка группового этапа футбольного турнира, который состоится в рамках Олимпийских игр в Токио.

Стоит отметить, что в один квартет попали сборные Бразилии и Германии. Их компанию дополнили команды Саудовской Аравии и Кот-д'Ивуара.

Также в одну группу попали сборные Аргентины и Испании. Им будут противостоять Австралия и Египет.

Стоит отметить, что за мужские сборные на Олимпиаде могут выступать футболисты не старше 23 лет. В заявку команд разрешено вносить не более трех игроков старше указанного возраста.

Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция.

Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния.

Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олимпийские игры
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