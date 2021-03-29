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Определены все участники футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

29 Марта 2021, 13:02,

Стали известны все участники футбольного турнира на Олимпиаде в Японии. Последние две команды определились по итогам полуфиналов отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ. На Олимпиаду путевки получили сборные Мексики и Гондураса.

В олимпийском футбольном турнире примут участие следующие команды: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас, Мексика.

Жеребьёвка группового этапа пройдет 21-го апреля. Олимпийские игры пройдут с 21-го июля по седьмое августа текущего года в Токио.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олимпийские игры
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