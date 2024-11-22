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​Глава южноафриканской федерации футбола задержан за коррупцию

22 Ноября 2024 • 16:46 Комментировать

Скандал в южноафриканском футболе - задержан 73-летний Дэнни Джордаан, глава футбольной ассоциации этой страны. Экономическая полиция нагрянула к нему буквально на порог дома с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, а также в других финансовых преступлениях, за которые ему теперь, судя по всему, предстоит отвечать.

Основная масса преступлений, согласно предварительным докладам, пришлась на период 2014-2018. Обвинения выдвинуты также двоим помощникам Джордаана, и близкому к нему 46-летнему журналисту Тревору Нетлингу.

Ранее, в марте 2024 года, полиция уже проводила обыски в Йоханнесбурге, штаб-квартире САФА.


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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат ЮАР САФА Дэнни Джордаан ещё теги
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