​Глава южноафриканской федерации футбола задержан за коррупцию

Скандал в южноафриканском футболе - задержан 73-летний Дэнни Джордаан, глава футбольной ассоциации этой страны. Экономическая полиция нагрянула к нему буквально на порог дома с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, а также в других финансовых преступлениях, за которые ему теперь, судя по всему, предстоит отвечать.

Основная масса преступлений, согласно предварительным докладам, пришлась на период 2014-2018. Обвинения выдвинуты также двоим помощникам Джордаана, и близкому к нему 46-летнему журналисту Тревору Нетлингу.

Ранее, в марте 2024 года, полиция уже проводила обыски в Йоханнесбурге, штаб-квартире САФА.