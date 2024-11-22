​Сборная Коморских островов снова квалифицировалась финальную часть кубка Африки

В 2021 году сборная Коморских островов произвела фурор на Кубке Африки, не просто выйдя в финальную часть, но ещё и добравшись до плей-офф. Тогда она вылетела лишь в 1/8 финала, и вот сейчас - новый успех.

Коморские острова снова будут представлены в главном футбольном турнире африканского континента, это получилось после победы над сборной Гамбии и Коморы добавились к сборным Мали,Замбии и Зимбабве, которые ранее также квалифицировались на турнир.

Сборную Коморских островов тренирует итало-французский тренер Стефано Кузин, который ранее работал с такими командами, как сборная Ливии, Южного Судана и сборная Палестины.