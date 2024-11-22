​Сборная Бенина - очередная жертва «ливийского гостеприимства»

Очередной скандал, связанный с футбольной Ливией - после того как ранее футболисты сборной Нигерии были шокированы тем, что не могли улететь из этой страны целых 12 часов и оказались в почти нечеловеческих условиях, подобная жалоба поступила со стороны сборной Бенина.

Она сыграла в Ливии квалификационный матч к следующему Кубку Африки, сама игра прошла нормально, завершившись со счётом 0:0, однако после матча ливийские, скажем так, «поклонники футбола» забросали поле бутылками, вынуждив гостей спешно ретироваться в раздевалку.

Более того, там спасения тоже не нашлось - футболистом Бенина пришлось буквально закрыться в помещении на полтора часа, а затем, когда чудом удалось выбраться со стадиона, также пришлось долго прождать в аэропорту.

Но в этот раз на высоте оказалось правительство страны, выславшее спецрейс за игроками. А задержка была связана прежде всего с тем, что Мали и Буркина-Фасо слишком долго раздумывали по поводу выдачи разрешения на пролёт над своей территорией.