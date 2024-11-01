В Конго команда выиграла со счётом 3:0, и все три мяча забили вратари

Возможно, вы вспоминаете такой клуб, как «Мазембе» из Демократической республики Конго - в 2010 году он противостоял миланскому «Интеру» в финале клубного мундиаля. Тогда миланцы выиграли со счётом 3:0.

Сейчас же «Мазембе» снова заставил говорить о себе, но в не самом обычном свете. В очередном матче чемпионата Конго команда встречалась с «ЮС Панда Б-52» и выиграла - также со счётом 3:0. Однако при этом все три мяча были забиты голкиперами команды.

Под конец первого тайма «Мазембе» заработал право на пенальти и его решил исполнить голкипер команды - 25-летний сенегальский гигант Бадара Фати. Но это ещё как-то укладывается в логику футбола, а вот произошедшее во втором тайме - нет.

В середине второй половины встречи травму получил нападающий Джон Баката, а так как на «Мазембе» наложены финансовые ограничения, то у клуба возникли проблемы с комплектованием состава - и замены для Бакаты не нашлось.

Тренер выпустил на его позицию резервного вратаря Сулеймана Шайбу, который сделал своё дело и забил две шай... простите, гола. И так «Мазембе» установил нетривиальное достижение