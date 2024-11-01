Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

В Конго команда выиграла со счётом 3:0, и все три мяча забили вратари

01 Ноября 2024 • 04:14 Комментировать

Возможно, вы вспоминаете такой клуб, как «Мазембе» из Демократической республики Конго - в 2010 году он противостоял миланскому «Интеру» в финале клубного мундиаля. Тогда миланцы выиграли со счётом 3:0.

Сейчас же «Мазембе» снова заставил говорить о себе, но в не самом обычном свете. В очередном матче чемпионата Конго команда встречалась с «ЮС Панда Б-52» и выиграла - также со счётом 3:0. Однако при этом все три мяча были забиты голкиперами команды.

Под конец первого тайма «Мазембе» заработал право на пенальти и его решил исполнить голкипер команды - 25-летний сенегальский гигант Бадара Фати. Но это ещё как-то укладывается в логику футбола, а вот произошедшее во втором тайме - нет.

В середине второй половины встречи травму получил нападающий Джон Баката, а так как на «Мазембе» наложены финансовые ограничения, то у клуба возникли проблемы с комплектованием состава - и замены для Бакаты не нашлось.

Тренер выпустил на его позицию резервного вратаря Сулеймана Шайбу, который сделал своё дело и забил две шай... простите, гола. И так «Мазембе» установил нетривиальное достижение


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Мазембе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
04:14 · Кубок Африки
В Конго команда выиграла со счётом 3:0, и все три мяча забили вратари
26 Октября
18:40 · Кубок Африки
Сборной Ливии засчитали техническое поражение 0:3 после скандала со сборной Нигерии официально
01:19 · Италия. Серия А
​Лукман - главный претендент на африканский «Золотой мяч»
15 Октября
23:04 · Германия. Бундеслига
Гирасси забил 11 голов в последних 7 матчах
21:08 · Кубок Африки
Скандальный матч Ливия – Нигерия отменён официально
14 Октября
17:59 · Кубок Африки
Бонифасе – о ситуации в Ливии: «Становится страшно»
12:17 · Кубок Африки
Сборная Нигерии застряла в аэропорту – Ливия могла врубить ответку
12 Октября
00:03 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон впервые в карьере забил за сборную Сенегала
07 Октября
21:40 · Кубок Африки
Мазрауи пропустит матчи сборной Марокко из-за травмы слухи
02 Октября
18:49 · Кубок Африки
Сборная Сенегала рассталась с Алиу Сиссе спустя девять лет официально
01 Октября
20:47 · Кубок Африки
​ФИФА дисквалифицировала Это'О
10 Сентября
22:53 · Англия. Премьер-лига
Салах провёл сотый матч за сборную Египта
03:55 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» Джексон не забил ни одного гола в 16 матчах за сборную Сенегала
06 Сентября
01:59 · Кубок Африки
​Петкович: «Африканский футбол сильнее европейского»
28 Августа
02:42 · Кубок Африки
​Лаббадия - новый тренер сборной Нигерии
27 Июля
17:36 · Кубок Африки
Дугласа Косту приглашают в Тунис
19 Июня
00:07 · Кубок Африки
​Лучший бомбардир прошедшего Кубка Африки может быть дисквалифицирован
30 Мая
02:03 · Кубок Африки
​У сборной Камеруна снова сменился тренер
30 Апреля
00:46 · Кубок Африки
​Джордж Финиди стал новым наставником сборной Нигерии
04 Апреля
17:25 · Кубок Африки
В ЮАР убили футболиста
03 Апреля
12:06 · Кубок Африки
Бонгонда: «Кубок Африки стал для меня хорошим опытом»
02 Апреля
18:02 · Кубок Африки
Сборная Франции хочет переманить марокканского таланта слухи
22 Марта
04:04 · Кубок Африки
​Экс-игрока «Ростова» отстранили от сборной за то, что разместил в командном отеле всю семью
17 Марта
10:59 · Кубок Африки
​21-летний футболист сборной Мавритании скончался во время тренировки
13 Марта
00:35 · Кубок Африки
​Хаос в Камеруне - дисквалифицированы сразу 62 игрока разом
Все новости