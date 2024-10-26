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Сборной Ливии засчитали техническое поражение 0:3 после скандала со сборной Нигерии официально

26 Октября 2024 • 18:40 Комментировать

На официальном сайте Конфедерации африканского футбола (КАФ) была опубликована информацию о решениях дисциплинарного комитета по недавнему отборочному матчу Ливия – Нигерия. Игра не состоялась после скандала. Рейс с нигерийской делегацией по непонятной причине перенаправили в другой, заброшенный аэропорт. Там команда Нигерии провела длительное время без еды и питья.

Сборной Ливии по итогам разбирательства за нарушения регламента засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Кроме того, Федерация футбола Ливии должна в течение 60 дней выплатить штраф в 50 тысяч долларов.

Скандал в Африке: Сборная Нигерии отказалась от матча после издевательского приёма

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